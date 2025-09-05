Bihar politics:"राहुल और तेजस्वी का प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे जाने की निंदा न करना खेदजनक", चिराग पासवान का तीखा हमला

Bihar politics: केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर तीखा हमला...

Bihar politics: केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा करने में दोनों नेताओं की चुप्पी खेदजनक है।



चिराग पासवान (Chirag Paswan)ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को दी गई गालियों की सार्वजनिक निंदा न करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गलत संदेश दिया है। उनकी चुप्पी को मौन स्वीकृति के तौर पर देखा जाएगा और इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर अवश्य पड़ेगा।'' उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्वयं मोदी जैसे वरिष्ठ नेता के लिए बार-बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। चिराग ने कहा, ‘‘उनके आचरण से उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ा है। दरभंगा में मंच से लाउडस्पीकर पर जो अपशब्द बोले गए, वह उसी प्रवृत्ति का नतीजा है।''



गौरतलब है कि दरभंगा के बाहरी इलाके में आयोजित कांग्रेस की एक सभा के दौरान एक युवक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहे थे। आरोपी 25-वर्षीय स्थानीय निवासी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया' गठबंधन ने स्पष्ट किया है कि वह युवक किसी भी घटक दल का सदस्य नहीं था। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यदि घटना की निंदा खुले शब्दों में करते, तो यह संदेश जाता कि वे अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी चुप्पी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। पासवान ने तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा, ‘‘पिछले साल मेरी मां और बहनों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उस समय भी तेजस्वी यादव मौन रहे।



लोकसभा चुनावों में उनकी (तेजस्वी की) पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा था और यही विधानसभा चुनावों में भी एक बार फिर होगा।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) एकजुट है। उन्होंने दावा किया कि बिहार बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने एकता और दृढ़ता का परिचय दिया। चिराग ने बताया कि बंद समाप्त होने के तुरंत बाद उनकी पार्टी की एक बड़ी रैली मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए इस अपमान का मुद्दा जनता के समक्ष विस्तार से रखा।