Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार में 14 साल की दिव्यांग नाबालिग से दरिंदगी, पहले घर में घुसा पड़ोसी, फिर भाई को बाहर भेजकर किया...

बिहार में 14 साल की दिव्यांग नाबालिग से दरिंदगी, पहले घर में घुसा पड़ोसी, फिर भाई को बाहर भेजकर किया...

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Sep, 2025 01:01 PM

14 year old disabled minor was brutalized neighbor entered house first

जानकारी के अनुसार, घटना नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 2 सितंबर की है। 3 सितंबर को एफआईआर हुई और 4 सितंबर को पुलिस ने पीसी कर मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बादल (20) दोपहर में नाबालिग के घर पहुंचा। उस वक्त लड़की के साथ घर में...

Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर से 14 साल की दिव्यांग नाबालिग से रेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती। आरोपी ने पीड़िता के भाई को घर से भेजकर उसके साथ रेप किया। जब पीड़िता की मां घर पहुंची तो उसने इशारों में पूरी बात मां को बताई। इस मामले मे पुलिस ने आरोपी बादल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। 

जानकारी के अनुसार, घटना नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 2 सितंबर की है। 3 सितंबर को एफआईआर हुई और 4 सितंबर को पुलिस ने पीसी कर मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बादल (20) दोपहर में नाबालिग के घर पहुंचा। उस वक्त लड़की के साथ घर में सिर्फ उसका छोटा भाई था और परिवार के अन्य लोग खेत गए थे। आरोपी ने उसके भाई को परिवार वालों को बुलाने के बहाने बाहर भेजा और फिर लड़की के साथ दुष्कर्म किया।  

पीड़िता ने इशारों में बताई पूरी बात 
इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जब घर से निकला तो इतने में पीड़िता का भाई आ गया। इसी बीच उनकी मां भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि लड़की उल्टी कर रही थी और उसके कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे। पीड़िता ने इशारों में पूरी बात मां को बताई। इसके बाद आनन-फानन में नाबालिग को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले को लेकर एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के साथ बादल कुमार नाम के लड़के ने रेप किया है। मामले में गोपालपुर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!