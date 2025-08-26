Main Menu

साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश! भोले-भाले लोगों को बनाते थे शिकार...पाकिस्तान से जुड़ा है कनेक्शन; पुलिस ने 4 अपराधी धराए

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Aug, 2025 12:18 PM

cyber fraud gang exposed in bihar

Bihar police: मोतिहारी पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल, पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसकी जानकारी साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने दी।

साइबर डीएसपी ने बताया कि साईबर थाना में दिनांक-23.08.2025 को आवेदिका स्तुति कुमारी के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें विदेश में रह रहे रिश्तेदार के फंसने एवं एजेंट के माध्यम से निकलवा लेने, नहीं तो जान मार देने का झांसा देकर 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) रूपया की मांग की गई। जिसमें 30,000 (तीस हजार) रूपया पे-फोन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए यूपीआई पर भेज दिया गया, बाद में उससे पता चला कि गलत सूचना देकर साइबर ठगी का शिकार बन गई। जिसके लिए पुलिस उपाधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष मोतिहारी के नेतृत्व में साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मोबाइल नंबर पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए कुल-04 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बरामद मोबाइल, एटीएम, बैंक पासबुक आदि का डिजिटल विश्लेषण से पता चला कि यह एक बड़ा साइबर गिरोह है, जो भोले-भाले जनता को पैसे का लालच देकर उनका सिम एवं एटीएम खाता खरीदते है, जिसमें साइबर ठगी का पैसा को मंगाकर उपयोग करते है तथा सभी गिरोह के सदस्यों का अपने-अपने काम के अनुसार कमीशन मिलता है।

साइबर डीएसपी ने बताया कि इन लोगों के अकाउंट एवं मोबाइल नंबर पर कई पोर्टल पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कई राज्यों से कम्लेन पाया गया। इन लोगों का साइबर कनेक्शन बिहार के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड एवं पाकिस्तान से भी जुड़ा है। इनमें से तीन अपराधियों के अपने मोबाइल में दूसरे नंबर का व्हाट्सएप लॉगिन कर पाकिस्तानी नंबरों से भी व्हाट्सएप पर चैटिंग एवं कनेक्शन मिला है।इस संदर्भ में मोतिहारी साईबर थाना कांड सं0-139/25,दिनांक-25.08.2025,धारा-319(2)/ 318(4)/ 338/ 336(3)/316(2)/ 308(5)/61(2) BNS & 66(C) /66(D) IT Act. दर्ज किया गया। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी :-
1. अखिलेश कुमार, पे०-पारस बैठा, सा०-तधवानंदपुर, थाना-बैरिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।
2. मनीष कुमार, पे०-दिनेश पटेल, सा०-तधवानंदपुर, थाना-बैरिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।
3. रोहित कुमार उर्फ शिव, पे०- नथुनी प्रसाद, सा० तधवानंदपुर, थाना-बैरिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।
4. आनंद कुमार, पे०- लालबाबु प्रसाद, सा०-तधवानंदपुर, थाना-बैरिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।

