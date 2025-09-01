बिहार के रोहतास में दर्दनाक हादसा, गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत...परिजनों में मचा कोहराम

बिहार में रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र में रविवार को तालाब में डूबकर दो बालकों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि बैरी टोला में तालाब में स्नान करने के दौरान दो बालकों की डूबकर मौत हो गई।

मृतकों की पहचान शिवम कुमार (14) और अंकुश कुमार (11) के रूप में की गयी है। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेलने गए थे। इसी दौरान दोनों तालाब में जाकर नहाने लगे। वहीं नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और ये दर्दनाक हादसा घटित हुआ।