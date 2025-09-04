पटना में 10 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या, फिर पेड़ पर लटकाया शव; NHRC ने लिया संज्ञान

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Sep, 2025 11:39 AM
Bihar Crime News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के पटना जिले के मनेर इलाके में दस वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
लकड़ी इकट्ठा करने गई थी पीड़िता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 26 अगस्त को बिहार के पटना जिले के मनेर क्षेत्र में एक बगीचे के रखवाले ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। बताया गया है कि अपराधी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पीड़तिा के शव को एक पेड़ पर लटका दिया। पीड़िता लकड़ी इकट्ठा करने गई थी, तभी अपराधी उसे अमरूद का प्रलोभन देकर बगीचे के पास एक कमरे में ले गया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट यदि सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला बनता है।
इस संबंध में आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक और पटना के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण मांगा है। 31 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लड़की के लापता होने की रिपोर्ट उसके परिवार ने 26 अगस्त, 2025 को दर्ज कराई थी और बाद में 28 अगस्त, 2025 की सुबह उसका शव पानी से भरे बगीचे में एक पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया था। इस मामले में आरोपी भोला राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।