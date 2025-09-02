Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मुजफ्फरपुर में 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या! आंगनबाड़ी गई हुई थी मासूम, अब घर से 100 मीटर दूर मिली लाश

मुजफ्फरपुर में 4 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या! आंगनबाड़ी गई हुई थी मासूम, अब घर से 100 मीटर दूर मिली लाश

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Sep, 2025 02:03 PM

4 year old girl brutally murdered in muzaffarpur

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चार साल की मासूम बच्ची का शव मिला। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के...

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चार साल की मासूम बच्ची का शव मिला। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले सकरा थाना क्षेत्र के गन्निपुर बेझा गांव का है। मृतका की पहचान मिंटू कुमार की बेटी चांसी कुमारी (4) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची सोमवार को आंगनबाड़ी गई हुई थी, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसी बीच मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने बच्ची का शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बांसवाड़ी में पड़ा हुआ देखा। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची के शरीर पर पिटाई के निशान मिले हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हत्या कर शव को यहां पर फेंका गया है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!