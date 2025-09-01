Bihar Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी के साथ 'इंडिया' गठबंधन के अन्य नेताओं ने निकाला मार्च, समर्थकों ने "वोट चोर, गद्दी छोड़" के लगाए नारे

Bihar Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और 'इंडिया गठबंधन' के कई अन्य नेताओं ने बिहार में "वोटर अधिकार यात्रा" के समापन से पहले सोमवार को यहां...

Bihar Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और 'इंडिया गठबंधन' के कई अन्य नेताओं ने बिहार में "वोटर अधिकार यात्रा" के समापन से पहले सोमवार को यहां मार्च निकाला।



राहुल गांधी और अन्य नेता एक खुले वाहन पर सवार थे और उन्होंने सड़क पर दोनों तरफ मौजूद उत्साही समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। वाहन पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और कई अन्य नेता शामिल थे। नेताओं के वाहन के आगे और पीछे महागठबंधन के समर्थकों का हुजूम था, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने हाथों में अपनी-अपनी पार्टी के झंडे ले रखे थे। समर्थकों ने "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए। गांधी मैदान से निकला गया यह मार्च आंबेडकर पार्क में खत्म होना था।



बिहार प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख राजेश राठौर ने कहा, "चाहे कुछ हो जाए, हमारे नेता राहुल गांधी जी और 'इंडिया' गठबंधन के दूसरे शीर्ष नेता आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे।" इस मार्च को "गांधी से आंबेडकर" नाम दिया गया है। राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने मार्च शुरू करने से पहले गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, शिवसेना (उबाठा) के संजय राउत और कई अन्य नेता उपस्थित थे।



बता दें कि 'वोटर अधिकार यात्रा' 25 जिलों में 110 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी और इसमें 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और निर्वाचन आयोग पर तीखे हमले बोले। उन्होंने जगह-जगह "वोट चोर, गद्दी छोड़" का नारा लगाया।