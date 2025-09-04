खगड़िया में 2 कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल-देशी कटटा व अन्य सामान बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 04:57 PM



A-

A+

उक्त दोनों गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से देशी पिस्टल- 02, देशी कटटा- 01, अर्द्धनिर्मित देशी पिस्टल-01, अर्द्धनिर्मित देशी कट्टा- 01, जिंदा कारतूस- 02, मोबाइल-02, अन्य हथियार बनाने का औजार एवं अन्य उपकरणों को बरामद किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त...