खगड़िया में 2 कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार, पिस्टल-देशी कटटा व अन्य सामान बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 04:57 PM
Bihar News: बिहार एसटीएफ के द्वारा खगड़िया जिला पुलिस के सहयोग से दो कुख्यात हथियार तस्करों मो. इस्तेखार उर्फ मो. राहुल एवं शम्स प्रवेज आलम को गिरफ्तार किया गया है।
उक्त दोनों गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से देशी पिस्टल- 02, देशी कटटा- 01, अर्द्धनिर्मित देशी पिस्टल-01, अर्द्धनिर्मित देशी कट्टा- 01, जिंदा कारतूस- 02, मोबाइल-02, अन्य हथियार बनाने का औजार एवं अन्य उपकरणों को बरामद किया गया। उक्त दोनों अभियुक्त पूर्व से ही गोगरी एवं चौथम थाना क्षेत्र के कई आपराधिक कांडों में फरार चल रहे थे।