पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 72 घंटे में गौतम को गोली मारने वाला गिरफ्तार, हथियार और 220 लीटर से अधिक शराब बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 08:28 PM

ramkrishnanagar shooting accused arrested

राजधानी पटना पुलिस ने 72 घंटे के भीतर रामकृष्णानगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, बाइक, मोबाइल फोन और विदेशी शराब का जखीरा भी बरामद किया है।

पटना : राजधानी पटना पुलिस ने 72 घंटे के भीतर रामकृष्णानगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, बाइक, मोबाइल फोन और विदेशी शराब का जखीरा भी बरामद किया है।

29 अगस्त की शाम भूपतिपुर गांव में गौतम कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद रामकृष्णानगर थाना कांड संख्या-730/25 दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया।

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी

तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार (पिता- संजय राय, सिपरा गुमटी, थाना बेउर, जिला पटना) को अरवल जिले से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि गोलीकांड की वजह "लड़की से बात करने को लेकर विवाद" था।

बरामदगी की बड़ी लिस्ट

आरोपी की निशानदेही पर परसाबाजार थाना क्षेत्र के एतवारपुर में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में शराब और हथियार मिले। बरामद सामानों में शामिल हैं :

  • 02 पिस्टल (एक घटना में प्रयुक्त)
  • 04 मैगजीन
  • 04 कारतूस (7.65 एमएम)
  • 01 खोखा
  • 01 बाइक (पल्सर 220)
  • 02 मोबाइल
  • 220.980 लीटर विदेशी शराब (09 ब्रांड के 815 बोतल)
  • ₹2000 नगद

SIT की छापामारी जारी

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के भाई आदित्य के पास से भी 9 एमएम की 06 गोलियां पहले ही बरामद की थीं, जिसके बाद बेउर थाना कांड संख्या-480/25 में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था। अब तक की कार्रवाई में SIT को बड़ी सफलता मिली है, जबकि घटना में शामिल सात अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

छापामारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02, परसाबाजार, बाईपास, रामकृष्णानगर और चित्रगुप्तनगर थाने के थानाध्यक्ष के साथ-साथ विशिष्ट आसूचना इकाई पटना की टीम शामिल रही।

