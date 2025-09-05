घर से करते थे हेरोइन की बिक्री...छापेमारी के दौरान पुलिस भी रह गई दंग, 32 ग्राम हेरोइन और 1.37 लाख रुपए के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

Main Menu

​​​​​​​इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने बताया कि ढिबरा मुहल्ला निवासी चंदन कुमार और बिट्टू कुमार अपने घर से हेरोइन की बिक्री करते थे। छापेमारी के दौरान चंदन के घर से हेरोइन, नकदी और मोबाइल जब्त किए गए हैं।

Rohtas News: बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाने ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त तीन तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से 32.08 ग्राम हेरोइन, 1,37,600 रुपए नकद और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 

पूछताछ के आधार पर नटवार निवासी सप्लायर बाबर अली उर्फ तेजु को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। 

