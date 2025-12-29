Main Menu

VIDEO: चलती कार में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, बरियाही घाट पुल पर अफरा-तफरी

29 Dec, 2025

Samastipur News: समस्तीपुर में चलती कार में भीषण आग लग गई। ये पूरी घटना जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र का है..जहां, बरियाही घाट पुल पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, हालांकि चालक की सूझबूझ से उसकी जान बच गई.....

