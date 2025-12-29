बगहा में करोड़ों का साइबर स्कैम! शेयर बाजार में निवेश के नाम पर कपड़ा व्यवसायी को ठगा, पूरा मामला जान चौंक जाएंगे

बगहाः बिहार में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी बगहा के कपड़े व्यवसायी से की गई है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर आठ करोड़ की ठगी की गई है।

भारी रिटर्न का झांसा देकर कपड़ा व्यापारी से ठगे 8 करोड़

जानकारी के अनुसार, पीड़ित कपड़ा व्यवसायी की पहचान मनोज डागोलिया के रुप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक फर्जी कंपनी बना कर मनोज डागोलिया को शेयर मार्केट में निवेश का झांसा दिया। भारी रिटर्न का झांसा देकर धीरे-धीरे उन्होंने आठ करोड़ निवेश करवा लिए। भारी निवेश करवाने के बाद आरोपियों ने मोबाइल नंबर बंद कर दिए। कपड़े व्यवसायी से अपना संपर्क पूरी तरह तोड़ लिया। इसके बाद जब कपड़ा व्यवसायी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

पटना और गाजियाबाद से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामला दर्ज होने पर त्वरित कार्रवाई की। दो आरोपियों को पकड़ लिया। एक आरोपी को पटना से जबकि दूसरे को यूपी के गाजियाबाद से धराया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। बगहा के प्रभारी एसपी निर्मला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच गहनता से जारी है। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही एसपी ने अपील की है कि लोग किसी भी कंपनी की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपना पैसा निवेश करने का रिस्क उठाएं।

