पटना में कृषि विभाग की अधिकारी लापता, 23 दिन पहले हुई थी शादी; किराए के कमरे में रहती थीं अर्यमा

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2025 04:54 PM

agriculture department officer missing in patna had married 23 days ago

Agriculture department officer missing: बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कृषि विभाग में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (BTM) के पद पर कार्यरत अर्यमा दीप्ति (Aryama Deepthi Missing) 26 दिसंबर की शाम से लापता हैं। उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवार और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ गई है। 

आखिरी बार 26 दिसंबर को हुई थी बातचीत 

अर्यमा की शादी महज 23 दिन पहले हुई थी। उनके पति शुभम, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं, पटना में रहते हैं। शुभम ने बताया कि लापता होने से करीब दो घंटे पहले तक उनकी अर्यमा से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा, “दोपहर करीब 2 बजे तक बात हुई थी। फिर शाम 4 बजे घर से कॉल आया कि वह ऑफिस के काम से घर आई हैं, इसके बाद संपर्क टूट गया।” 

बख्तियारपुर में किराए के कमरे में रहती थीं

जानकारी के अनुसार, अर्यमा दीप्ति बख्तियारपुर जंक्शन के पास किराए के एक कमरे में रहती थीं। बख्तियारपुर थाना में उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। पूछताछ के साथ-साथ पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों को भी खंगाल रही है। 

पुलिस की अपील 

पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आम लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी ने अर्यमा दीप्ति को कहीं देखा हो या उनके बारे में कोई जानकारी हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें।

