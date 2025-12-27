Bihar Cold Alert: न्यू ईयर पर कोहरा और शीतलहर बढ़ाएगी मुश्किलें, पूरे बिहार में Orange Alert

बिहार में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के लगभग सभी जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप बना हुआ है।

Kal Ka Mausam Bihar: बिहार में ठंड का असर लगातार तेज होता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के लगभग सभी जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप बना हुआ है। इसे देखते हुए 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

Orange Alert in Bihar: उत्तर से दक्षिण बिहार तक कोहरे की मार

बिहार मौसम विभाग ने ठंड व कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक अधिकतर जिले इस चेतावनी के दायरे में हैं। घने कुहासे के कारण सुबह और रात के समय Visibility बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

Temperature Update: इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज

तापमान के लिहाज से 27 दिसंबर बिहार के लिए अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। राज्य में न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार रहा—

Gaya: 5.2°C (सबसे कम)

Bikramganj: 6.3°C

Aurangabad: 7.4°C

Arwal: 8.5°C

Forbesganj: 9.2°C

लगातार गिरते तापमान से ठंड का असर और बढ़ गया है।

Kal Ka Mausam : नए साल की शुरुआत भी ठंड और कोहरे के साथ

Kal Ka Mausam भी राहत देने वाला नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नए साल की शुरुआत भी ठंड और घने कोहरे के बीच होगी। ऐसे में खासतौर पर सुबह और देर रात अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

बुजुर्गों और बच्चों के लिए खास चेतावनी

मौसम विभाग और डॉक्टरों के अनुसार ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर पड़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि—