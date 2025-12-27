11 दिनों से लापता था 12 वर्षीय बालक, अब गन्ने के खेत में इस हाल में मिला शव.... सदमे में परिवार; बेगूसराय में रुह कंपा देने वाली वारदात

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय से एक रुह कंपा देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक 12 साल के बच्चे की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई। हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंक दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बालक की पहचान सरौंजा गांव निवासी भोला कुमार के रूप में हुई है। भोला कुमार 16 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने बीरपुर थाना में भोला कुमार के लापता होने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरु कर दी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वहीं शुक्रवार देर शाम सरौंजा–मोहनपुर बहियार स्थित गन्ने के खेत से पुलिस ने उसका शव बरामद किया। शव को देखकर आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर बालक की हत्या की गई है। परिजनों ने गांव के अमर तांती पर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पूर्व के किसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस खौफनाक घटना के बाद परिजन गहरे सदमे में है। परिवार में चीख-पुकार मची हुई है।

सूचना मिलते ही वीरपुर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस द्वारा हत्या के पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा।



