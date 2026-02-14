Main Menu

  • VIDEO: बेगूसराय ट्रिपल मर्डर: मुख्य आरोपी विकास कुमार को कोर्ट ने सुनाई मौ/त की सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Feb, 2026 03:34 PM

#BegusaraiTripleMurder #BegusaraiCourt #Biharcrimenews Bihar crime news: बेगूसराय कोर्ट (Begusarai Court) ने ट्रिपल मर्डर केस (triple murder case) में बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई है। वहीं सेशन...

Bihar crime news: बेगूसराय कोर्ट (Begusarai Court) ने ट्रिपल मर्डर केस (triple murder case) में बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई है। वहीं सेशन कोर्ट (session court) का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार में खुशी की लहर है।

