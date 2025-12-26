Main Menu

School Closed: आ गया DM का सख्त आदेश! अब यहां 31 दिसंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद

Edited By Harman, Updated: 26 Dec, 2025 01:08 PM

School Closed: बिहार में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। वहीं, ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में जमुई में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 5वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जमुई जिलाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थान सहित) में कक्षा 5वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर 2025 तक रोक लगा दी है।  यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड, कम तापमान एवं घना कोहरा बने रहने की संभावना है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को देखते हुए  यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों ने राहत की सांस ली है, वहीं शिक्षा विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।
 

