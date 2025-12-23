School Closed: सर्दी में छात्रों को बड़ी राहत! अब यहां कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूल 4 जनवरी तक बंद, DM का कड़ा आदेश

Edited By Harman, Updated: 23 Dec, 2025 02:13 PM
School Closed: बिहार में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में लखीसराय में जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी, निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज से 4 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश (Lakhisarai School Closed) जारी किया है। DM मिथिलेश मिश्र ने स्कूल बंद के आर्डर जारी किए है। डीएम के आदेश के अनुसार, कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 4 जनवरी तक बंद रहेंगे।
जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल।। School Closed
DM मिथिलेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कक्षा आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी होकर 4 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। हालांकि, 9वीं क्लास से ऊपर की क्लास के लिए पढ़ाई-लिखाई पूरी सावधानी के साथ जारी रहेगी। सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक तय समय सारिणी के अनुसार स्कूल में मौजूद रहेंगे। DM ने यह आदेश आज यानी 23 दिसंबर को जारी किया।
बता दें कि बिहार में सर्द पछुआ हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया। शीत लहर और घने कोहरे के कारण ठिठुरन बढ़ गई है जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।