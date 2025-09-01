बिहार में मॉनसून का असर घटा: उमस और गर्मी से बेहाल लोग, उत्तर बिहार के 12 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी

Bihar में अब Monsoon 2025 अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां घट गई हैं। रविवार को केवल डेहरी, मोतिहारी और औरंगाबाद में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि बाकी जिलों में मौसम पूरी तरह सूखा रहा।

Patna Weather Today: Bihar में अब Monsoon 2025 अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। बीते कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां घट गई हैं। रविवार को केवल डेहरी, मोतिहारी और औरंगाबाद में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि बाकी जिलों में मौसम पूरी तरह सूखा रहा। तापमान (Temperature Rise) और उमस (Humidity) बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र (Patna Weather Department) के अनुसार, सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना कम रहेगी। शुरुआती दिनों में ज्यादातर जिलों में Dry Weather in Bihar का दौर जारी रहेगा।

उत्तर बिहार के 12 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर बिहार (North Bihar) के 12 जिलों में Light Rain Alert जारी किया है। इन इलाकों में वज्रपात (Lightning) और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा (Strong Winds) चलने की संभावना जताई गई है। इसके लिए Yellow Alert in Bihar जारी किया गया है।

जिन जिलों में बारिश की संभावना है:

पश्चिम चंपारण

पूर्वी चंपारण

गोपालगंज

सीवान

सारण

सीतामढ़ी

शिवहर

मधुबनी

दरभंगा

मुजफ्फरपुर

वैशाली

समस्तीपुर

पटना और साउथ बिहार में शुष्क रहेगा मौसम

Weather Forecast के अनुसार, पटना, भोजपुर, बक्सर समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। यहां मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा।

जिन जिलों में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है:

सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, अरवल और नवादा।