  • Araria Cyber Police:अररिया में साइबर ठगों की धरपकड़, मास्टरमाइंड समेत दो गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Sep, 2025 09:47 PM

bihar cyber fraud arrest

साइबर थाना अररिया ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नगद ₹20,000 समेत कई फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।

अररिया: साइबर थाना अररिया ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नगद ₹20,000 समेत कई फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अररिया के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष साइबर थाना के नेतृत्व में की गई।

संदिग्ध लेनदेन से खुला राज़

31 अगस्त को सीएसपी सेंटर (CSP Centre) संचालक ने पुलिस को सूचना दी थी कि आरोपी प्रशांत कुमार मल्लिक संदिग्ध लेनदेन कर रहा है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह करीब एक साल से साइबर फ्रॉड कर रहा है और धोखाधड़ी की रकम को सीएसपी खातों के जरिए नगद निकालता है।

मास्टरमाइंड शौकत अली भी चढ़ा हत्थे

गिरफ्तार प्रशांत कुमार की निशानदेही पर इस गिरोह का मास्टरमाइंड शौकत अली को भी पुलिस ने दबोच लिया। उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह बाकी आरोपियों से ठगी की राशि निकलवाकर अपने अन्य खातों में जमा करता है। गिरोह के बाकी सदस्य तमजीद आलम और माजिद शाह की तलाश जारी है।

क्या-क्या बरामद हुआ?

पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों से निम्नलिखित सामान जब्त किया है:

  • नगद: ₹20,000
  • मोबाइल: 02
  • सिम कार्ड: 06
  • वोटर आईडी: 01
  • आधार/पैन कार्ड: 02
  • डेबिट कार्ड: 05
  • बैंक पासबुक: 02
  • स्कैनर: 01

एक साल से कर रहे थे साइबर फ्रॉड

जांच में सामने आया है कि यह गैंग अपने परिजनों के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर फ्रॉड की रकम मंगवाता था और 10% कमीशन के बदले रकम की निकासी करता था। ये सभी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए आपस में बातचीत करते थे ताकि पुलिस की पकड़ में न आएं।

