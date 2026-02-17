Main Menu

  • कटिहार में सनसनीखेज हत्या: पति को मारने आए नकाबपोशों ने अंधेरे में गोली मारी, पत्नी की मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Feb, 2026 11:41 PM

कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र स्थित मोहना चांदपुर गांव में देर रात हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। 28 वर्षीय शरीफा खातून की उस समय हत्या कर दी गई, जब नकाबपोश हमलावर उनके घर में घुस आए।

परिवार का दावा है कि अपराधियों का असली निशाना उनके पति एहतेशाम हुसैन थे। घटना के वक्त पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। अंधेरे में हमलावरों ने गलती से शरीफा को ही निशाना बना लिया और गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने के बाद जब घर में हड़कंप मचा तो हमलावर घबराकर भाग निकले। जल्दबाजी में वे अपना पिस्तौल घटनास्थल पर ही छोड़ गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

पति ने जताई साजिश की आशंका

एहतेशाम हुसैन ने इस वारदात को सोची-समझी साजिश बताया है। उनका कहना है कि पुराने पारिवारिक विवादों के चलते उन्हें पहले भी परेशान किया गया था। उनके अनुसार, यह हमला उसी रंजिश का नतीजा हो सकता है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

पुलिस जांच तेज, विशेष टीम गठित

कटिहार पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे आपसी रंजिश से जुड़ा मामला बताया है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। विशेष टीम बनाकर संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों—जैसे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन—का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।
 

