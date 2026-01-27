होटल में मिला इस ब्रिटिश अफसर का शव, रातभर रूम नंबर 103 में ऐसा क्या हुआ?...फैली  सनसनी

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्रैंड शीला होटल के एक कमरे में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी अजय कुमार शर्मा का शव संदिग्ध हालत में मिला। वह 18 जनवरी से होटल में ठहरे हुए थे। सोमवार सुबह कमरे से कोई हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआती जांच...

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक होटल के कमरे से विदेशी नागरिक का शव मिला। दरअसल, जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्रैंड शीला होटल के एक कमरे में ठहरे रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।



कमरा नंबर 103 में ठहरे थे अजय शर्मा

मृतक की पहचान इंग्लैंड के बिजली विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी अजय कुमार शर्मा (करीब 80 वर्ष) के रूप में हुई है। वह 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे थे। बताया जा रहा है कि वह रविवार को किसी काम से बाहर गए थे और शाम करीब 4:28 बजे होटल लौटे थे। होटल स्टाफ ने बताया कि रविवार रात उन्होंने आखिरी बार वाई-फाई कनेक्शन में समस्या को लेकर रिसेप्शन से संपर्क किया था। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका।



पुलिस ने दरवाजा खोला तो...

सोमवार सुबह जब काफी देर तक उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो होटल कर्मियों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद जक्कनपुर थाने को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर अजय कुमार शर्मा का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एएसपी अभिनव भी होटल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।



कमरे से सूटकेस बरामद

पुलिस द्वारा होटल स्टाफ और मालिक से पूछताछ करने के अलावा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से एक सूटकेस मिला है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा भारतीय मुद्रा और ब्रिटिश पाउंड भी बरामद किए हैं। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है।



लंबे समय से इंग्लैंड में रह रहे थे अजय

पुलिस के अनुसार, अजय कुमार शर्मा मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे और लंबे समय से इंग्लैंड में निवास कर रहे थे। हाल ही में वह भारत आए थे। जक्कनपुर थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है।