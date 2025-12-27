बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, कोचिंग जा रहे 11 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला...मौके पर मौत

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Dec, 2025 01:00 PM
Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बालू लोडेड ट्रैक्टर ने 11 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी फ्लैग इमली टोला की है। मृतक की पहचान मोहम्मद साबिर के पुत्र अयूब अयान (11) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह अयूब अयान घर से कोचिंग जाने के लिए निकला था। इसी दौरान इमली टोला के पास बालू लोडेड एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई।
गांव में आक्रोश
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस हादसे के बाद गांव में आक्रोश है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।