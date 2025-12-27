Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, कोचिंग जा रहे 11 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला...मौके पर मौत

बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, कोचिंग जा रहे 11 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला...मौके पर मौत

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Dec, 2025 01:00 PM

child crushed to death by sand laden tractor in begusarai

Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बालू लोडेड ट्रैक्टर ने 11 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा...

Begusarai Road Accident: बिहार के बेगूसराय जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बालू लोडेड ट्रैक्टर ने 11 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी फ्लैग इमली टोला की है। मृतक की पहचान मोहम्मद साबिर के पुत्र अयूब अयान (11) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह अयूब अयान घर से कोचिंग जाने के लिए निकला था। इसी दौरान इमली टोला के पास बालू लोडेड एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई।

गांव में आक्रोश
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस हादसे के बाद गांव में आक्रोश है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!