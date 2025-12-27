Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2025 02:32 PM
Bihar Politics: विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच राज्य सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सभी 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संपर्क में हैं और वे कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि “तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है। वे जीरो पर आउट हो जाएंगे।” उन्होंने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चुनावी हार बर्दाश्त नहीं हुई। जनता के बीच जाने में शर्म आई तो वे विदेश भाग गए।” मंत्री ने दोहराया कि वह यह बात पूरी गंभीरता से कह रहे हैं कि RJD के सभी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी को अपनी स्थिति संभालनी चाहिए।
RJD का पलटवार, BJP पर लगाए आरोप
रामकृपाल यादव के बयान पर RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी किसी तरह मशीनरी मैनेजमेंट से 202 सीटों का जनादेश तो हासिल कर चुकी है, लेकिन अब भी बेचैनी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहती है।
कांग्रेस ने भी साधा निशाना
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कृषि मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि “कृषि मंत्री होते हुए भी किसानों के हालात की चिंता करने के बजाय वे राजनीतिक बयानबाजी में लगे हैं।”