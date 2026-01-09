VIDEO: तापमान में गिरावट..कड़ाके की ठंड..छाया घना कोहरा, कटिहार में कोल्ड-डे की चेतावनी

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 03:49 PM
Katihar Weather: बिहार में तापमान में गिरावट के साथ-साथ घने कोहरे की समस्या गंभीर होती जा रही है। कटिहार में न्यूनतम तापमान शुक्रवार को तड़के सुबह 4.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने कोल्ड डे की चेतावनी दी है तो वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सरकार के निर्देशानुसार कोल्ड स्टॉक की पूरी तैयारियां कर ली गई है...