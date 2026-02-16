Main Menu

Silver Price Today: चांदी के दाम में बड़ी गिरावट! ज्वेलरी खरीदने से पहले जान लें आज का लेटेस्ट रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Feb, 2026 04:49 PM

silver price today 16 february 2026

चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। वायदा बाजार में बड़ी गिरावट का असर सर्राफा बाजारों पर भी दिखा। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में चांदी के रेट में कमी दर्ज की गई है।

Chandi Ka Bhav Aaj Ka : चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। वायदा बाजार में बड़ी गिरावट का असर सर्राफा बाजारों पर भी दिखा। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में चांदी के रेट में कमी दर्ज की गई है।

MCX पर 1.49% की गिरावट, ₹3,600 से ज्यादा टूटी कीमत

दोपहर तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव करीब 1.49% गिरकर ₹2,40,723 प्रति किलो पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह करीब ₹2,44,999 प्रति किलो पर बंद हुआ था। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक जनवरी के अंत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब मुनाफावसूली और कमजोर मांग से दबाव बना है।

IBJA के ताजा आंकड़े: सुबह से दोपहर तक और फिसली चांदी

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह चांदी का रेट करीब ₹2,42,433 प्रति किलो था, जो दोपहर तक घटकर ₹2,39,484 प्रति किलो पर आ गया। यह गिरावट उन खरीदारों के लिए राहत मानी जा रही है जो ज्वेलरी या निवेश के लिए इंतजार कर रहे थे।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी का भाव

स्थानीय सर्राफा बाजारों में रिटेल रेट (मेकिंग चार्ज अलग) इस प्रकार रहे:

  • शहर    10 ग्राम (₹)    100 ग्राम (₹)    1 किलो (₹)
  • पटना    ₹2,680    ₹26,800    ₹2,68,000
  • गया    ₹2,670    ₹26,700    ₹2,67,000
  • मुजफ्फरपुर    ₹2,675    ₹26,750    ₹2,67,500
  • भागलपुर    ₹2,678    ₹26,780    ₹2,67,800
  • दरभंगा    ₹2,672    ₹26,720    ₹2,67,200

नोट: अलग-अलग दुकानों में 500–1500 रुपये तक का अंतर संभव है।

दिल्ली सर्राफा बाजार में भी तेज गिरावट

All India Sarafa Association के अनुसार, मांग में नरमी के चलते राजधानी में चांदी करीब ₹2,55,000 प्रति किलो (टैक्स सहित) पर आ गई। पिछले सत्र की तुलना में इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

इंटरनेशनल मार्केट का क्या असर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी करीब 77.30 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है। न्यूयॉर्क बाजार में भी उतार-चढ़ाव जारी है, जिसका सीधा असर घरेलू वायदा बाजार पर पड़ता है। डॉलर की चाल, औद्योगिक मांग और वैश्विक आर्थिक संकेत चांदी की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

खरीदारी का सही समय या अभी करें इंतजार?

  • विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक बाजार में स्थिरता रही तो कीमतें सीमित दायरे में रह सकती हैं।
  • ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक गिरावट का फायदा उठा सकते हैं।
  • निवेशक चरणबद्ध खरीदारी (SIP स्टाइल) पर विचार कर सकते हैं।

