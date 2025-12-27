Bihar crime: बांका में उपमुखिया पर जानलेवा हमला, ढाई लाख रुपये लूट फरार हुए बदमाश

Bihar crime: बिहार के बांका जिले से सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां बेखौफ बदमाशों ने सीएसपी संचालक सह उपमुखिया पर जानलेवा हमला करके ढाई लाख रुपए की लूट की है। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव तथा भय का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, बांका टाउन थाना क्षेत्र के कर्मा पंचायत की है। पीड़ित शख्स की पहचान पंचायत के उपमुखिया सह सीएसपी संचालक राजेश कुमार चौधरी के रुप में हुई है। शुक्रवार की शाम बांका स्थित एक बैंक से ढाई लाख रुपये निकालकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें घेर लिया। धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। साथ ही धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने उनकी गर्दन पर चाकू से वार कर बुरी तरह से घायल किया। दोनों बदमाश उनसे पैसों से भरा बैग छीनकर भाग गए।

इधर घटना के बाद घायल अवस्था में राजेश चौधरी ने सहायता के लिए शोर मचाना शुरू किया। लेकिन बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो चुके थे। राहगीरों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल बांका पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर में मायागंज अस्पताल कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है।