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हड़ताल में शामिल होने पर कार्रवाई, DM ने 2 राजस्व कर्मचारियों को किया निलंबित

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Apr, 2026 10:26 AM

dm suspends two revenue employees in supaul

जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि मरौना अंचल के राजस्व कर्मचारी रंजीत कुमार और त्रिवेणीगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी अजय कुमार पर हड़ताल और सामूहिक अवकाश में शामिल होने, मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा में बाधा उत्पन्न करने और मार्च महीने में राजस्व...

Bihar News: बिहार में सुपौल के जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने बुधवार को कर्तव्यहीनता के आरोप में दो राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। 

जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि मरौना अंचल के राजस्व कर्मचारी रंजीत कुमार और त्रिवेणीगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी अजय कुमार पर हड़ताल और सामूहिक अवकाश में शामिल होने, मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा में बाधा उत्पन्न करने और मार्च महीने में राजस्व को प्रभावित करने का आरोप है। 

जिला पदाधिकारी ने बताया कि दोनों राजस्व कर्मचारियों पर भारत जनगणना 2027 जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रहने सहित कई आरोप है। मामले के सत्यापन के बाद आरोप सही पाए जाने पर दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन कै दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। 

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