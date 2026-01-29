VIDEO: रील बनाने के चक्कर में सरेआम फायरिंग, VIDEO वायरल.. युवक गिरफ्तार,

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jan, 2026 03:28 PM



A-

A+

#KatiharPolice #Viralvideo #reels #firing #Katihar #BiharNews कटिहार में रील बनाने के चक्कर में युवक ने सरेआम ठांय ठांय करते हुए फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये...