  • VIDEO: रील बनाने के चक्कर में सरेआम फायरिंग, VIDEO वायरल.. युवक गिरफ्तार,

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jan, 2026 03:28 PM

#KatiharPolice #Viralvideo #reels #firing #Katihar #BiharNews  कटिहार में रील बनाने के चक्कर में युवक ने सरेआम ठांय ठांय करते हुए फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये...

Katihar: कटिहार में रील बनाने के चक्कर में युवक ने सरेआम ठांय ठांय करते हुए फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गोढ़ीटोला इलाके की है, जहां एक आरोपी युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ना सिर्फ फायरिंग की बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया....

