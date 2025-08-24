बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा, कमला नदी में डूबने से तीन लड़कियों समेत 4 की मौत, पूरे इलाके में मचा कोहराम

दरअसल, मामला जिले के गौड़ाबौराम प्रखंड क्षेत्र के बेलाही घाट का है। यहां शनिवार को कमला नदी बसौली गांव के आठ बच्चे स्नान कर रहे थे। बताया जाता है कि खेलते-खेलते सभी बच्चे दिन के 12 बजे के आस-पास नदी में स्नान करने के लिए छलांग लगा दिए। इस बीच चार...

Darbhanga News: बिहार के दरभंगा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कमला नदी में डूबने से तीन लड़कियों सहित चार लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।



दरअसल, मामला जिले के गौड़ाबौराम प्रखंड क्षेत्र के बेलाही घाट का है। यहां शनिवार को कमला नदी बसौली गांव के आठ बच्चे स्नान कर रहे थे। बताया जाता है कि खेलते-खेलते सभी बच्चे दिन के 12 बजे के आस-पास नदी में स्नान करने के लिए छलांग लगा दिए। इस बीच चार बच्चे तेज धारा में समा गए। इसमें बसौली गांव निवासी चंदू देवी की पुत्री शीतला कुमारी (14), नारायण मुखिया की पुत्री लक्ष्मी कुमारी (13), प्रमोद मुखिया की पुत्री अंशु कुमारी (14) और जयशंकर तांती के पुत्र रोहित कुमार (14) शामिल हैं। सभी बच्चे कसरौड़ मध्य विद्यालय के आठवीं वर्ग के छात्र थे। गांव के विकास मित्र चंदन कुमार ने बताया कि घटना के शिकार हुए रोहित कुमार डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा और पांच बच्चों को बचा लिया, लेकिन शेष बच्चों को निकालने के दौरान वह गहरे पानी में डूब गया।



सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची घनश्यामपुर थाने की पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। एनडीआरएफ टीम चार घंटे के बाद पहुंची, इससे लोगों में अधिक आक्रोश था। घनश्यामपुर थाना के थानाध्यक्ष अजित कुमार ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। संबंधित अधिकारी कैंप कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को कोई परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। इस बीच अंचल अधिकारी ने बताया कि नदी में डूब कर मरने वालों के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।