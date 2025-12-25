VIDEO: 'राहुल गांधी विदेश में भारत को गाली देते हैं..',Giriraj Singh ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बोला हमला

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Dec, 2025 03:38 PM
Bihar News: बंगाल में साधु संतों पर ममता बनर्जी के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के यूनुस सरकार की तरह बंगाल में हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रही है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताए जाने पर कहा कि, राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन घर में सत्ता को लेकर हो रही विवाद में चुप्पी साधे हुए हैं।