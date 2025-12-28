VIDEO: ‘सत्ता के लिए Bengal को Bangladesh बनाना चाहती हैं’, Giriraj Singh का Mamata Banerjee पर तीखा निशाना

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Dec, 2025 03:40 PM
Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ( Giriraj Singh ) ने राजस्थान में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव को लेकर कहा कि, वह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम नहीं रुकेगा। वहीं, ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर हमला बोलते हुए कहा कि, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं।