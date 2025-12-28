Main Menu

Shreyasi Singh Marriage: कब और किस लड़के से शादी करेंगी मंत्री श्रेयसी सिंह...खुद किया खुलासा

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Dec, 2025 04:19 PM

shreyasi singh marriage minister shreyasi singh reveals when and whom she will

Shreyasi Singh Marriage: खेल जगत से जुड़ी रही श्रेयसी सिंह ने राजनीति में आने के बाद खेलों को प्राथमिकता देने की बात कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान श्रेयसी सिंह ने बिहार के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने बताया कि...

Shreyasi Singh Marriage: बिहार सरकार की खेल सह आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह इन दिनों अपनी शादी (Shreyasi Singh Marriage) को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में भागलपुर दौरे के दौरान उन्होंने शादी को लेकर ऐसा जवाब दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

पहली बार मंत्री बनी हैं श्रेयसी सिंह 

दरअसल, करीब 38 वर्षीय श्रेयसी सिंह बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बनी हैं। वहीं अब लोग उनकी शादी को लेकर सवाल पूछने लगे हैं। भागलपुर दौरे के दौरान जब मीडिया ने उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बेहद सहज और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि “जब कभी योग्य लड़का मिलेगा, तो शादी कर ली जाएगी और मीडिया को न्योता भी दिया जाएगा।” उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उनका पूरा फोकस बिहार के खेल, युवाओं और राज्य के विकास पर है। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक रूप से शादी सभी को करनी होती है और इसमें कोई समस्या नहीं है। जब भी शादी होगी, सभी को इसकी जानकारी मिल जाएगी। 

भागलपुर में बनेगी बैडमिंटन अकादमी 

खेल जगत से जुड़ी रही श्रेयसी सिंह ने राजनीति में आने के बाद खेलों को प्राथमिकता देने की बात कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान श्रेयसी सिंह ने बिहार के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने बताया कि भागलपुर में जल्द ही ओलंपिक स्तर की बैडमिंटन अकादमी बनाई जाएगी। इससे स्थानीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण का मौका मिलेगा।

ओढ़नी डेम में इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बांका जिले के ओढ़नी डेम में इंटरनेशनल लेवल का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करना और राज्य की खेल पहचान को मजबूत करना है।

