नेशनल हाइवे पर भीषण सड़क हादसा: ट्रक, ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत; उड़े परखच्चे, एक की मौत

Road Accident: बिहार के कटिहार जिले में नेशनल हाइवे 31 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हाइवा ट्रक, ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा होते ही मौक पर चीख-पुकार मच गई। 

जानकारी के अनुसार, घटना जिले के पोठिया थाना क्षेत्र की है। मृतक बाइक चालक की पहचान धर्मदेव मंडल (40) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब बाइक सवार धर्मदेव मंडल  नगडहरी धोलबज्जा से पूर्णिया जा रहा थी। इसी दौरान तेज रफ्तार हाइवा और ट्रैक्टर और बाइक तीनों को भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक चालक धर्मदेव मंडल की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार मनोज कुमार मंडल (45) और सड़क किनारे खड़े ग्रामीण टुनटुन कुमार चौधरी (30) भी घायल हो गए। 
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पोठिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घायलों को समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। 

