दर्दनाक सड़क हादसा! 22 वर्षीय युवक को यूं खींच ले गई मौत, दोस्त के साथ चेतन छपरा जा रहा था सचिन

Chhapra Road Accident: बिहार के सारण जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

मोटरसाइकिल से चेतन छपरा जा रहा था सचिन

पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जिले के बढ़ेया गांव निवासी ब्रजकिशोर महतो का पुत्र सचिन कुमार महतो (22) अपने एक अन्य साथी के साथ शुक्रवार की देर शाम को मोटरसाइकिल से चेतन छपरा जा रहा था। इसी दौरान हरपुर-चेतन छपरा मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान सचिन कुमार महतो की मौत रास्ते में हो गई।



इस दुर्घटना में घायल दूसरे व्यक्ति को सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।