'बेडरूम की प्राइवेट बातें मौसा से शेयर करता है पति, सैनिटरी पैड के लिए भी....' महिला आयोग पहुंचा अजीबोगरीब मामला

Bihar News : बिहार राज्य महिला आयोग में एक दंपती के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें पति-पत्नी ने दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, निजी बातों को रिश्तेदारों से साझा करने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जबकि पति ने पत्नी के किसी अन्य युवक से संबंध होने की बात कही है।



यह मामला मुजफ्फरपुर के काजीमुहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने आयोग को बताया कि उसकी शादी दिसंबर 2022 में हुई थी। पति भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। शादी के शुरुआती छह महीने तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि पति उनके बेडरूम की निजी बातें अपने मौसा को बताया करता था, जिसका उसने कई बार विरोध भी किया। इसके अलावा, सैनिटरी पैड के लिए पति की जेब से 100 रुपये निकालने पर उसे चोर तक कह दिया गया। महिला ने यह भी बताया कि गर्भवती होने पर ससुराल वालों ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया और 20 लाख रुपये दहेज की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया गया।



वहीं, पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक से अफेयर है और वह अधिकतर मायके में रहती है। पति का कहना है कि वह अपने काम के सिलसिले में कई-कई दिन घर से बाहर रहता है और जब भी वह पत्नी को फोन करता है, तो देर रात तक फोन बिजी मिलता है। उसने पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाने पर भी आपत्ति जताई है।



बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रो. अप्सरा ने बताया कि महिला का कहना है कि उसे ससुराल पक्ष द्वारा अपनाया नहीं जा रहा और पति तलाक चाहता है। वहीं, पति मेंटेनेंस देने को तैयार है, लेकिन पत्नी के साथ रहने से इनकार कर रहा है। प्रो. अप्सरा ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो और परिवार बचाया जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की गई है, जिसमें दोनों पक्षों के माता-पिता को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

