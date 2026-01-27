Silver Rate Today: चांदी में जबरदस्त उछाल, 3.60 लाख के पार पहुंचा भाव

मंगलवार 27 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी देखने को मिली है। घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी 3.60 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है।

Silver Rate Today: मंगलवार 27 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी देखने को मिली है। घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी 3.60 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। इस उछाल का असर बिहार के सर्राफा बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां चांदी के रेट ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।

घरेलू बाजार में चांदी मजबूत

आज दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी का भाव ₹3,60,100 प्रति किलो दर्ज किया गया, जबकि चेन्नई में यही कीमत बढ़कर ₹3,75,100 प्रति किलो तक पहुंच गई। बाजार जानकारों के मुताबिक, निवेशकों की मजबूत मांग और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के चलते चांदी में तेजी बनी हुई है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी भाव

(अनुमानित रिटेल रेट, टैक्स अलग)

पटना (Patna Silver Rate Today): ₹3,60,000 / किलो

गया (Gaya Silver Price): ₹3,59,500 / किलो

भागलपुर (Bhagalpur Silver Rate): ₹3,59,800 / किलो

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Silver Price): ₹3,59,300 / किलो

दरभंगा (Darbhanga Silver Rate): ₹3,59,200 / किलो

पूर्णिया (Purnia Silver Price): ₹3,59,400 / किलो

अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहा सपोर्ट

वैश्विक बाजार में भी चांदी की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव करीब 113.46 डॉलर प्रति औंस के आसपास चल रहा है। कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने चांदी को सपोर्ट दिया है।

एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कीमती धातुओं की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। सोसाइटी जनरल का अनुमान है कि साल के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 6,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। वहीं, मॉर्गन स्टेनली के अनुसार मजबूत परिस्थितियों में सोना 5,700 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। इन अनुमानों का सीधा असर चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

फेड की बैठक पर टिकी बाजार की नजर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अहम बैठक 27–28 जनवरी को होने वाली है। अगर फेड ब्याज दरों में कटौती करता है, तो निवेशक बड़े पैमाने पर सोना-चांदी जैसे Safe Investment Options की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे चांदी की कीमतों को और मजबूती मिल सकती है।

निवेशकों के लिए जरूरी बात

बिहार में चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे लोगों के लिए मौजूदा समय अहम माना जा रहा है। हालांकि ऊंचे दामों के बीच बाजार की चाल को समझकर ही फैसला लेना बेहतर होगा।