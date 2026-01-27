VIDEO: रील बनाने के बुखार में युवक ने सरेआम कर दी फायरिंग, पुलिस ने लिया ये एक्शन

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Jan, 2026 07:11 PM
Katihar News: कटिहार में रील बनाने के बुखार में युवक ने सरेआम फायरिंग कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुट गयी है। दरअसल, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गोढ़ीटोला इलाके का है, जहां एक आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ फायरिंग की बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आयी।