जमीन धोखाधड़ी के आरोप में JDU नेता गिरफ्तार, दूसरे की जमीन बेचकर ठगे लाखों रुपए; जानें पूरा मामला

23 Jan, 2026 01:35 PM
Bihar News : बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां वैशाली जिले में भगवानपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने JDU नेता कुमारेश्वर सहाय को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर किसी और की ज़मीन बेचकर ₹19.95 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
जानें क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सतपुरा गांव का है। यहां की रहने वाली मुन्नी देवी, पति सीताराम पासवान ने भगवानपुर थाने में मामाला दर्ज करवाया है। मुन्नी देवी ने FIR में आरोप लगाया है कि कुमारेश्वर सहाय और प्रताप टांड के ज्ञानेंद्र कुमार ने मिलकर उनके पति सीताराम पासवान के नाम पर किसी और की जमीन रजिस्टर करवाकर उनसे ₹19.95 लाख की ठगी की। मुन्नी देवी ने बताया कि जब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता लगा तो उसने अपने पैसे वापस मांगे। कुमारेश्वर ने उसे दो चेक दिए, लेकिन दोनों बाउंस हो गए। जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से तहकीकात कर रही है। आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।