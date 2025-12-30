Main Menu

  • समस्तीपुर में आभूषण की दुकान पर बड़ी लूट, 50 लाख के जेवरात चोरी; सबूत मिटाने को CCTV हार्ड डिस्क भी ले उड़े चोर

Edited By Harman, Updated: 30 Dec, 2025 01:27 PM

jewelry worth 50 lakh rupees stolen from a jewelry shop in samastipur

बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम चौक स्थित सोनी ज्वेलर्स में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 50 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण चोरी कर लिये। चोरी गये सामान में लगभग 28 किलो...

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम चौक स्थित सोनी ज्वेलर्स में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 50 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण चोरी कर लिये। चोरी गये सामान में लगभग 28 किलो चांदी और 60 ग्राम से अधिक सोने के जेवरात शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू की गई। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गये, जिससे जांच चुनौतीपूर्ण हो गई है। 

इस मामले में दुकान संचालक जकी अहमद के आवेदन पर ताजपुर थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि बीते तीन दिनों में जिले के कल्याणपुर और समस्तीपुर शहर में भी लगभग 50 लाख रुपये की चोरी की घटनायें सामने आ चुकी है।
 

