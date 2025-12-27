थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड के आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली....पकड़े जाने पर किए बड़े खुलासे; मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के थावे मंजिद में हुए चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस चोरी में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास छिपे हुए हैं। पुलिस सूचना के आलोक में उक्त जगह पर जब कार्रवाई करने पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए गोलाबारी की। वहीं इस मुठभेड़ में चोरीकांड में शामिल आरोपी इस्माइल आलम के पैर में गोली लग गई। जिससे वह घायल होकर गिर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सामान भी बरामद किया, जिसमें मां दुर्गा के मुकुट के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। आरोपी इस्माइल आलम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। साथ ही पूछताछ में इस चोरी की घटना में सलिंप्त अन्य आरोपियों की जानकारी दी है। साथ ही चोरी किए सोने के गहनों की भी जानकारी दी है।