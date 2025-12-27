Samastipur News: चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, 20 लाख के गहने चोरी कर हुए फरार

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2025 02:17 PM
Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के बारह पत्थर मोहल्ला में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और एक लाख, 60 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए।
पत्नी के साथ दिल्ली गए हुए थे अरुण
स्थानीय लोगों के अनुसार, गृहस्वामी अरुण कुमार शर्मा अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे और शुक्रवार शाम सफाई कर्मी के घर पहुंचने पर घर का ताला टूटा मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिससे चोरों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके।
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही कल्याणपुर थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव में भी सेवानिवृत्त आरएमएस कर्मचारी उमाशंकर शर्मा के घर से लगभग 30 लाख रुपये के जेवरात चोरी होने की घटना सामने आई थी।