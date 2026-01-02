Main Menu

कटिहार में  सनसनीखेज वारदात: कुख्यात अपराधी मिट्ठू झा की बाजार में गोली मारकर हत्या!

बिहार के कटिहार जिले में नए साल की शुरुआत के साथ ही अपराध की दुनिया में खौफनाक वारदात सामने आई है। कुरसेला थाना क्षेत्र के शहीद चौक पर गुरुवार देर शाम बाइक सवार दो हमलावरों ने कुख्यात अपराधी सागर झा उर्फ मिट्ठू झा (30 वर्ष) की नजदीक से गोली मारकर...

Katihar News: बिहार के कटिहार जिले में नए साल की शुरुआत के साथ ही अपराध की दुनिया में खौफनाक वारदात सामने आई है। कुरसेला थाना क्षेत्र के शहीद चौक पर गुरुवार देर शाम बाइक सवार दो हमलावरों ने कुख्यात अपराधी सागर झा उर्फ मिट्ठू झा (30 वर्ष) की नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी। मिट्ठू अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेने बाजार आया था, तभी अपराधियों ने उस पर तीन गोलियां दागीं। गोली लगते ही मौके पर उसकी मौत हो गई।

दिनदहाड़े बाजार में मचाई दहशत

घटना कुरसेला के व्यस्त बाजार में हुई। मिट्ठू झा गुप्ता होटल पर नाश्ता करने के बाद केक का ऑर्डर देकर अपनी कार में बैठने जा रहा था। उसके साथ भांजी सानिया और भाई गौरव झा भी मौजूद थे। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, थाना की दिशा से आई बाइक पर सवार दो अपराधियों ने नजदीक से सिर और शरीर पर गोलियां चलाईं। हत्या के बाद अपराधियों ने हथियार लहराते और दो राउंड हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कुल छह राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।

मृतक मिट्ठू झा कटरिया गांव का रहने वाला था और अपराध की दुनिया में कुख्यात था। उसके खिलाफ पहले से हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे। पुलिस का मानना है कि यह वारदात पुरानी गैंग राइवलरी का नतीजा हो सकती है।

पुलिस ने मौके से बरामद की पिस्टल और खोखे

सूचना मिलते ही कुरसेला थानाध्यक्ष राकेश कुमार सहित पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और कई खाली खोखे बरामद किए हैं। अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि आगे कोई अनहोनी न हो।

यह घटना कटिहार जिले में अपराधी गिरोहों के बीच चल रही रंजिश को उजागर करती है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

