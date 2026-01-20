ये तो हद हो गई! दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर शख्स ने किया पेशाब...वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

Delhi Metro Video: दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने मेट्रो स्टेशन परिसर के भीतर खुलेआम पेशाब कर (Delhi Metro Urination Video) दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Delhi Metro Video: दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने मेट्रो स्टेशन परिसर के भीतर खुलेआम पेशाब कर (Delhi Metro Urination Video) दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पेशाब करते शख्स का वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली के नरैना विहार मेट्रो स्टेशन (पिंक लाइन) का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एस्केलेटर के नीचे लगे शीशे पर पेशाब करता नजर आ रहा है। इस दौरान वह बार-बार पीछे मुड़कर देखता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसे अपनी गलती का एहसास था और वह पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसे यह आभास होता है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है, वह जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है।

मेट्रो स्टेशन जैसी हाई-सिक्योरिटी और सार्वजनिक जगह पर इस तरह की हरकत ने सिविक सेंस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टेशन परिसर में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद इस तरह का कृत्य किया जाना नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के नियमों के अनुसार, मेट्रो परिसर में गंदगी फैलाने या अशोभनीय व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।