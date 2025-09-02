साइबर थाना मोतिहारी की बड़ी कार्रवाई, दस लाख फर्जी Gmail अकाउंट समेत भारी मात्रा में सामान बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 09:18 PM
मोतिहारी:पूर्वी चम्पारण पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर थाना मोतिहारी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना तुकौलिया के ग्राम टिकैता निवासी परवेज अंसारी के घर छापेमारी कर एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में दस लाख से अधिक फर्जी Gmail अकाउंट्स और पासवर्ड समेत भारी मात्रा में संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
क्या-क्या बरामद हुआ?
छापेमारी के दौरान पुलिस ने जिन सामानों को जब्त किया उनमें शामिल हैं—
- करीब 10 लाख Gmail अकाउंट और पासवर्ड
- ₹30,000 नकद
- 28 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 कीपैड मोबाइल
- 7 मॉनिटर और 7 CPU
- 182 ब्लैंक स्मार्ट कार्ड और 32 ATM कार्ड
- पासबुक (11), चेकबुक (18, जिनमें 2 नेपाली बैंक की भी शामिल)
- Nepal नागरिक के दस्तावेज और पासपोर्ट
- Mexico का ड्राइविंग लाइसेंस और Ukraine का एजुकेशन सर्टिफिकेट
- एक स्कॉर्पियो वाहन (नंबर BR05BB0786)
- अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, वाईफाई और डायरी।
मास्टरमाइंड और नेटवर्क
पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस गैंग का मास्टरमाइंड परवेज अंसारी (ग्राम टिकैता) है। इसके साथ ही नेपाल निवासी रवि यादव और कुछ अन्य संदिग्ध भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। बरामद CPU और मोबाइल की तकनीकी व वैज्ञानिक जांच जारी है और साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
पुलिस टीम की भूमिका
इस सफल छापेमारी अभियान का नेतृत्व डीएसपी अभिनव परासर ने किया। टीम में पुलिस निरीक्षक मुमताज आलम, राजीव कुमार सिन्हा, मनीष कुमार, नवीन कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे।