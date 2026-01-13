Main Menu

  • पिता के प्रेम प्रसंग में 8 साल के बच्चे की हत्या! घर से खेलने निकला था मासूम, सुबह इस हालत में मिला शव; फैली सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Jan, 2026 01:36 PM

nalanda news 8 year boy murdered due to his father s love affair

Nalanda News: मृतक की पहचान 8 साल अंकित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अंकित सोमवार की रात से घर से लापता था। परिजनों ने बताया कि अंकित सोमवार शाम घर से खेलने निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की...

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले (Nalanda News) से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मंगलवार सुबह एक 8 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे के गले में रस्सी बंधी हुई थी। शव मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। आक्रोशित परिजनों ने करौटा-राजगीर एसएच-78 को जाम कर दिया।

जानकारी के अनुसार, घटना चंडी थाना क्षेत्र के दररिया बिगहा गांव स्थित कल्याणपुर खजाना खंधा की है। मृतक की पहचान 8 साल अंकित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अंकित सोमवार की रात से घर से लापता था। परिजनों ने बताया कि अंकित सोमवार शाम घर से खेलने निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। वहीं मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने खजाना खंधा में बच्चे का शव पड़ा देखा। 

ग्रामीणों ने करौटा-राजगीर एसएच-78 किया जाम
शव की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों और ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर करौटा-राजगीर एसएच-78 को जाम कर दिया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए  भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। 

पिता के प्रेम प्रसंग में हुई बच्चे की हत्या
उधर, परिजनों का आरोप है कि पिता के प्रेम प्रसंग में बच्चे की हत्या की गई है। घरवालों का कहना है कि अंकित के पिता की प्रेमिका ने मर्डर किया है। आरोप है कि प्रेमिका द्वारा निरंजन कुमार को ब्लैकमेल कर पैसों का दबाव बना रही थी। बच्चे के चाचा मनीष ने बताया कि इसी विवाद में लड़की ने बच्चे का मर्डर कर दिया।

