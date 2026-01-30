1 फरवरी को बजट के साथ बनेगा इतिहास! इस वित्त मंत्री का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2026 पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जिससे वह भारतीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाएंगी। एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार इतने बजट पेश करने वाली वह पहली वित्त मंत्री होंगी। इस बजट को...

Nirmala Sitharaman Budget 2026 : देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम माने जा रहे आम बजट 2026 (Budget 2026) को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा। इसके साथ ही वह भारतीय संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगी। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बीच पेश होने वाला यह बजट सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगा।

मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंचीं सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गई हैं। मोरारजी देसाई ने अलग-अलग कार्यकालों में कुल 10 बजट संसद में पेश किए थे। उन्होंने 1959 से 1964 के दौरान छह और 1967 से 1969 के बीच चार बजट प्रस्तुत किए। हालांकि, एक ही कार्यकाल में लगातार बजट पेश करने के मामले में निर्मला सीतारमण उनसे आगे निकल चुकी हैं।

लगातार बजट पेश करने का नया कीर्तिमान

भारत के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री ने एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार इतने बजट पेश नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण नौवीं बार लगातार बजट पेश कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेंगी। यह रिकॉर्ड भारतीय संसदीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है।

पी. चिदंबरम ने पेश किए थे कुल नौ बजट

बता दें कि इससे पहले भी कई वित्त मंत्रियों ने रिकॉर्ड बनाए गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने राजनीतिक करियर में कुल नौ बजट पेश किए थे। वहीं, प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए कुल आठ बजट पेश किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बजट संसद में प्रस्तुत किए थे।

कब पेश हुआ था भारत का पहला आम बजट

स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, जिसे देश के पहले वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने संसद में रखा था।

