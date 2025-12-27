मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक किलो गांजा किया बरामद

Madhubani News: बिहार में मधुबनी जिले के लदनियां थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर कबिलासा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ मादक पदार्थ बरामद किया है। इस छापेमारी के दौरान आज पुलिस ने मौके से...

लदनियां थानाध्यक्ष अनुप कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कबिलासा गांव के एक घर में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ रखे गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सत्यापन के बाद पुलिस टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान घर की तलाशी ली गई। जिसमें उक्त सामान बरामद हुआ। हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मौके से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही संबंधित लोग फरार हो गए थे। पुलिस का मानना है कि जब्त किए गए हथियार और गांजा अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की आशंका थी।



लदनियां के थानाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में लदनियां थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध हथियार और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।