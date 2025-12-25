खेल प्रशिक्षण में गुणवत्ता की नई परंपरा, बिहार खेल विश्वविद्यालय में PGDSC प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न

Bihar News: बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (BSUR) में खेल प्रशिक्षण (एथलेटिक्स एवं क्रिकेट) विषयों में संचालित एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDSC) के प्रथम सत्र (2025–26) के विद्यार्थियों की प्रथम सेमेस्टर की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परीक्षाएं...

Bihar News: बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर (BSUR) में खेल प्रशिक्षण (एथलेटिक्स एवं क्रिकेट) विषयों में संचालित एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDSC) के प्रथम सत्र (2025–26) के विद्यार्थियों की प्रथम सेमेस्टर की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परीक्षाएं दिनांक 16 से 24 दिसंबर 2025 तक पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता एवं उच्च शैक्षणिक मानकों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुईं।







इन परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति शिशिर सिन्हा, भा.प्र.से. (से.नि.) के मार्गदर्शन तथा परीक्षा नियंत्रक निशिकांत तिवारी के समग्र अधीक्षण में किया गया। कुलपति महोदय के निर्देशानुसार परीक्षा प्रणाली में गुणवत्ता एवं निष्पक्षता की सुदृढ़ परंपरा को स्थापित करते हुए सैद्धांतिक विषयों के सभी प्रश्न-पत्रों का निर्माण अलग-अलग वाह्य विषय विशेषज्ञों द्वारा कराया गया।

12 जनवरी 2026 से प्रारम्भ की जाएंगी द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाएं

परीक्षा नियंत्रक निशिकांत तिवारी ने बताया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं एवं व्यावहारिक परीक्षाओं का मूल्यांकन भी दिनांक 22 से 25 दिसंबर 2025 के मध्य अलग-अलग वाह्य विषय विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा परीक्षाफल शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि द्वितीय सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं दिनांक 12 जनवरी 2026 से प्रारम्भ की जाएंगी।







परीक्षाओं के सुचारु एवं सफल संचालन में कुलसचिव रजनी कांत, भा.प्र.से. (से.नि.) का सशक्त प्रशासनिक नेतृत्व तथा पूजा कुमारी, चेयरपर्सन, सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का उत्कृष्ट समन्वय अत्यंत सराहनीय रहा। इसके साथ ही परामर्शी चन्दन कुमार, परामर्शी डॉ. रवि कुमार सिंह, गेस्ट फैकल्टी सोनाली कुमारी, गेस्ट फैकल्टी पूनम कुमारी एवं गेस्ट कोच हर्षित कुमार ने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परीक्षाओं के सफल आयोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।