  Bihar Jail News: सजा के साथ सुधार की पहल, बिहार की काराओं में शुरू होगा योग-ध्यान प्रशिक्षण

Bihar Jail News: सजा के साथ सुधार की पहल, बिहार की काराओं में शुरू होगा योग-ध्यान प्रशिक्षण

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Dec, 2025 10:01 PM

yoga meditation program for bihar jails

राज्य की सभी काराओं में निरुद्ध बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय ने आर्ट ऑफ लिविंग, बंगलुरू के साथ पाँच वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर...

Bihar Jail News: राज्य की सभी काराओं में निरुद्ध बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय ने आर्ट ऑफ लिविंग, बंगलुरू के साथ पाँच वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत राज्य की समस्त काराओं में बंदियों को नियमित रूप से योग एवं ध्यान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

समझौता ज्ञापन पर 23 दिसंबर 2025 को कारा निरीक्षणालय परिसर में अपर सचिव-सह-निदेशक प्रशासन संजीव जमुआर की उपस्थिति में संबंधित पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। 

इस कार्यक्रम में कारा उपमहानिरीक्षक जवाहर लाल प्रभाकर, बंदी कल्याण पदाधिकारी बिनोद कुमार प्रभास्कर, अवर सचिव बिनोद कुमार प्रभाकर, प्रोबेशन पदाधिकारी ज्योत्स्ना सिंह सहित आर्ट ऑफ लिविंग की इंचार्ज मीरा सिंह, फैकल्टी जयंत भोले एवं दिलीप कुमार शुक्ला उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से बंदियों में सकारात्मक सोच, आत्मसंयम, मानसिक शांति एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनके सुधार एवं पुनर्वास की प्रक्रिया को बल मिलेगा।

